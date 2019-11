A Catania arriva il “Bimboday”: insegnare la prevenzione giocando, visite odontoiatriche gratuite

28 Novembre 2019 12:41

A Catania una giornata dedicata alla prevenzione orale: un incontro all’insegna delle buone abitudini, imparando attraverso il gioco, quelle piccole ma essenziali regole di buona pulizia, che partono dal giusto approccio allo spazzolino

“Insegnare la prevenzione giocando”. E’ questo il filo conduttore del “Bimboday”, una giornata dedicata alla prevenzione orale, organizzata dalla clinica odontoiatrica Addendo a Catania, coordinata dal dottore Carmelo Scicolone, amministratore e responsabile dell’equipe medica, con la direzione sanitaria del dottore Antonio Pacino.

Sabato 30 novembre, a partire dalle 8:30, appuntamento in corso delle provincie 218 bis, per puntare l’attenzione sui piccoli pazienti della struttura.

Un incontro all’insegna delle buone abitudini, imparando attraverso il gioco, quelle piccole ma essenziali regole di buona pulizia, che partono ad esempio, per citarne alcune, dal giusto approccio allo spazzolino.

La giornata sarà aperta dalla presentazione del libro “Lupetto Dentino”, delle dottoresse Anna Franco, odontoiatra e pedodontista, che sarà presente all’incontro, e Marta Vettoretto,

Una fiaba raccontata con illustrazioni e disegni a cura di Mattia Rossi, per aiutare i bambini a non avere più paura del dentista e vederlo come un loro amico e nel contempo imparare, sorridendo, alcune importanti abitudini, che devono essere apprese sin da bambini con il prezioso supporto dei genitori, altri grandi protagonisti dell’evento.

Un lupetto dentino tutto gioia ed educazione che sarà illustrato in due momenti, dalle 8:30 alle 10:30, ad un parterre di medici, e dalle 10:30 alle 13:00, ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, entrando nel vivo del BIMBODAY.

Si partirà subito con visite gratuite, all’insenga del divertimento e del gioco, apprendendo alcune nozioni di prevenzione, igiene e metodiche specifiche che permettono di ottenere risultati eccellenti. E il primo passo di questo percorso, è proprio la conoscenza.

Questo tipo di giornate dedicate a bambini da 4 a 14 anni, del resto nascono dalla considerazione che la prevenzione più importante è la motivazione all’igiene orale.

A moderare l’incontro le dottoresse Valentina Ragusa, igienista dentale e Martha Marin Abreu, odontoiatra pedodontista.

Valuta questo articolo