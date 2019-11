Cassano all’Ionio: proclamati i consiglieri comunale eletti

14 Novembre 2019 22:46

L’Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Cassano All’Ionio, riunitosi nel salone di rappresentanza “Gino Bloise” del Palazzo di Città, sotto la presidenza della dottoressa Giuliana Gaudiano, magistrato presso il Tribunale di Castrovillari, composto da Michele Dell’Aiera, funzionario giudiziario, con funzioni di segretario, dagli avvocati Mario Bellusci, Fanny Carmela Malomo e Giovanni Battista Gallo, da Giuseppe Gaetani, Pasquale Lupo Pasquale e Donatella Garofalo, dopo avere proceduto all’esame dei verbali riferiti alla consultazione elettorale amministrativa del 10 novembre scorso, che ha eletto per la terza volta consecutiva alla carica di sindaco Gianni Papasso, ha proceduto alla proclamazione dei consiglieri eletti. Consiglieri di Maggioranza : Fasanella Elisa, Gaudiano Carmen, Notaristefano Pasqualino,(Per Amore di Cassano); Malomo Luigi, Russo Sara, Guidi Marco, Gallo Marina, (Rinascita); Bianchi Annanmaria, Strigaro Antonio, Franzese Natalya, (La Mongolfiera). Consiglieri di Minoranza : Praino Giuseppe Leonardo, (Uniti per Unire); Maimone Sofia, Pesce Stefano, (Futuro Prossimo); Azzolino Savina, (Civicamente); Civale Fabio, (Polis Nea); e Lombardi Francesco (Candidato a Sindaco). Espletati questi adempimenti di rito, con l’insediamento del consiglio comunale e la convalida degli eletti, che avverrà nei prossimi giorni, muoverà i primi passi la nuova consiliatura targata per la terza volta di seguito, Gianni Papasso.

