14 Novembre 2019 18:44

Caso Cucchi, condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale due carabinieri. Per i medici del Pertini, 4 prescrizioni e un’assoluzione

Arrivano le sentenze sul processo sulla morte di Stefano Cucchi. Sono stati stati condannati per omicidio preterintenzionale a 12 anni di galera i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro. Assolto, invece, dall’accusa di omicidio, Francesco Tedesco, l’imputato che con le sue dichiarazioni ha rivelato il pestaggio ma è stato condannato a due anni e sei mesi per falso. Sempre per falso dovrà scontare una pena di 3 anni e otto mesi, il maresciallo Roberto Mandolini. Mentre un’assoluzione e quattro prescrizioni, che riconoscono le colpe dei medici, ma che di fatto li salvano.

Caso Cucchi, la sorella: “Stefano è stato ucciso”

“Stefano è stato ucciso, lo sapevamo, forse adesso potrà riposare in pace e i miei genitori vivere più sereni. Ci siamo voluti 10 anni ma abbiamo mantenuto la promessa fatta a Stefano l’ultima volta che ci siamo visti che saremmo andati fino in fondo”. E’ quanto ha affermato Ilaria Cucchi dopo la sentenza di primo grado del processo bis per la morte di Stefano Cucchi.

