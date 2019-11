14 Novembre 2019 12:53

Un sottoufficiale dell’esercito è stato sbranato e ucciso dai propri cani all’interno della caserma del campo di aviazione a Vienna

Tragedia in una caserma dell’esercito in Austria, a Wiener Neustadt, nei pressi di Vienna dove un sottoufficiale dell’esercito è stato sbranato e ucciso dai propri cani. Come scrivono i quotidiani austriaci, l’uomo, era entrato nel recinto per dare da mangiare agli animali, che però, è stato azzannato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, dopo l’allarme lanciato nella notte dai colleghi, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del sottoufficiale.

