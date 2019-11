Messina a luci rosse, scoperta un’altra casa d’appuntamento: notte di controlli in città [FOTO e DETTAGLI]

10 Novembre 2019 10:56

Controlli e sanzioni nella notte a Messina: ecco il bilancio

Trovata un’altra casa a luci rosse

Le sezioni Annona, Sezioni Annona, Polizia Giudiziaria, Radiomobile e Viabilità anche stanotte hanno passato al setaccio la città con gli ormai consueti controlli anti prostituzione.

Nel viale Regina Elena è stata scoperta un’altra casa a luci rosse e due donne sono state identificate per esercizio della prostituzione.

Gli agenti hanno identificato anche il proprietario dell’immobile, per il quale si procederà a contestare lo sfruttamento della prostituzione.

Durante i controlli è stato “beccato” anche un cliente, che si accingeva a lasciare l’appartamento dopo avere usufruito della prestazione sessuale. All’interno dell’appartamento oltre € 5.000, per i quali si procederà ad ulteriori accertamenti unitamente alla Guardia di Finanza con la quale si è avviato un percorso congiunto in tema di accertamento dei proventi derivanti da attività illecita.

Blitz al Duomo

Durante la notte sono stati effettuati anche controlli contro l’ambulantato selvaggio. A Piazza Duomo sono stati sequestrati 9 banchi di merce posta in vendita. L’attività di prevenzione e repressione indirizzata verso le c.d. stappate di Cristo Re comincia a dare i suoi frutti, considerato il fatto che questa notte nessuno ha festeggiato accendendo fuochi d’artificio a Cristo Re, tuttavia è stato denunciato il titolare di un ritrovo sul Corso Cavour al cui esterno i clienti hanno allestito l’accensione di una batteria di fuochi d’artificio.

Controlli in strada

Le Sezioni Viabilità e Radiomobile si sono occupate dei controlli lungo la via Garibaldi, la via I Settembre, la via Cesare Battisti e Largo San Giacomo elevando n. 43 verbali per violazioni al Codice della Strada e n. 23 rimozioni. Inoltre sono stati eseguiti 2 sequestri: 1 per un ciclomotore per mancata revisione e 1 per una autovettura per guida con patente sospesa. In totale sono stati eseguiti quasi 70 controlli di Polizia e Sicurezza Stradale ed il totale delle sanzioni elevate ammontano nel complesso ad 9.971,00 euro.

Controlli nei locali della movida

Nell’ambito dei controlli della Movida è stato controllato un locale a Larderia, dove sono state riscontrate alcune irregolarità che verranno approfondite negli uffici. I controlli sono proseguiti nella zona del centro, dove sono stati verificati tre locali ai quali è stata contestata l’occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione.

Nell’ambito di tale attività di controllo all’interno dei locali, un soggetto è stato denunciato per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità. Infine un soggetto è stato denunciato per disturbo della quiete pubblica (art. 659 c.p.) commesso con abuso dei mezzi di amplificazione del suono installati sulla autovettura e provvedendo al sequestro di tutto l’impianto.

Nel corso dei successivi controlli si è accertato che il soggetto si era posto alla guida pur avendo la patente sospesa per cui è stato sanzionato anche per tale condotta, elevandogli una multa dell’importo di 5.000,00 euro.

L’attività è stata coordinata dai Commissari Giardina e La Rosa, con gli Ispettori Parialó, Cifalà, Polimeni, Visalli, Iannello e Chiereleison, l’Assistente Capo Di Mattia, gli Assistenti Villarà, Mastrolembo, Bertino e gli Agenti Rossi, Tripodo, Mento, D’Amico e Leonardo. Tutte le attività sono state svolte con il costante monitoraggio del Sindaco e alla presenza dell’Assessore Musolino che vi ha preso parte personalmente.

