Caro voli e continuità territoriale in Sicilia, presentati gli emendamenti di Forza Italia. Siracusano (FI): “Il Governo riapra il dossier Ponte sullo Stretto”

14 Novembre 2019 14:16

Forza Italia presenta gli emendamenti e Siracusano riaccende i riflettori sul Ponte sullo Stretto di Messina: “Il Governo deve garantire la continuità territoriale”

Oggi al Senato si è svolta una conferenza stampa presieduta dall’on. Renato Schifani, alla presenza della Capogruppo al Senato, on. Anna Maria Bernini delle deputate Stefania Prestigiacomo, Giusi Bartolozzi e Matilde Siracusano ed alle senatrici Urania Papatheu e Gabriella Giammanco. Tra i temi trattati, gli emendamenti presentati da Forza Italia alla Legge di Bilancio per assicurare la continuità territoriale e risolvere l’annoso problema del caro voli in Sicilia.

“Noi ci facciamo ambasciatori di un grido di dolore dei nostri conterranei – dichiara l’on. Matilde Siracusano a margine della conferenza. Pagare 500 euro per una tratta nazionale non è un sacrificio che in qualche modo può essere sostenuto. Si tratta di un divieto che preclude alla maggior parte della popolazione di spostarsi. I siciliani non hanno scelta. La carenza infrastrutturale che si traduce in autostrade fatiscenti e l’assenza dell’alta velocità comporta estrema urgenza. Il Governo deve garantire alla Sicilia la continuità territoriale: o facendosi carico di una parte dei costi dei biglietti aerei, oppure con l’alta velocità, riaprendo il dossier Ponte sullo Stretto, per il quale ho presentato un esposto alla Corte dei Conti per valutare il danno erariale dovuto alla sua mancata realizzazione. Un progetto che ricordo è stato avviato dal Governo Berlusconi e interrotto dal Governo Monti, costringendo il Paese a pagare ancora oggi costose penali”.

