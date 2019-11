“Caro tariffe” dei trasporti durante le festività: Oliverio scrive al Ministro De Micheli

14 Novembre 2019 16:22

Mario Oliverio ha inviato questa mattina una lettera al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, sul tema del “caro tariffe” dei trasporti durante i periodi delle festività

Il presidente della Regione Mario Oliverio ha inviato questa mattina una lettera al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, sul tema del “caro tariffe” dei trasporti durante i periodi delle festività. “Ogni anno, in corrispondenza delle festività natalizie – scrive il Presidente Oliverio- si assiste quasi impotenti ad un forte aumento delle tariffe dei trasporti. Gli aumenti riguardano principalmente i mezzi di trasporto aereo e ferroviario. In alcuni casi, come rilevato anche da una recente indagine di Federconsumatori, il prezzo dei biglietti è pari al triplo del costo sostenuto in altri periodi dell’anno”. “È una situazione intollerabile – prosegue il presidente della Regione- che si ripete puntualmente in corrispondenza anche delle vacanze estive o pasquali e finisce per mortificare categorie di utenti, studenti, lavoratori e famiglie, il cui diritto alla mobilità andrebbe, invece, tutelato, soprattutto per aree che, come la Calabria, sono economicamente deboli e che, sfortunatamente, sono anche così lontane dai luoghi di residenza lavorativa”. “Consapevole del fatto che i servizi di trasporto interessati da questi considerevoli aumenti di tariffa sono servizi “a mercato”, quindi non soggetti al diretto controllo del Governo, ritengo comunque necessario – conclude Oliverio rivolgendosi al Ministro- un Suo personale intervento che contribuisca al contenimento del fenomeno in modo da ridurre il forte disagio arrecato ai calabresi”.

Valuta questo articolo