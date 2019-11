Cardiochirurgia pediatrica a Taormina: gettate basi per il rinnovo della convenzione con il Bambin Gesù di Roma

29 Novembre 2019 13:12

Il Centro di Taormina è unico in Sicilia per il trattamento delle malformazioni cardiache nei soggetti in età evolutiva, ed ha un vasto bacino di utenza che comprende buona parte della Sicilia e della vicina Calabria

Incontro venerdì mattina presso la sede della Direzione Generale dell‘ASP di Messina tra il Presidente dell’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma e il Direttore Generale Paolo La Paglia; durante l’incontro, cui hanno preso parte il Direttore Sanitario dell’Ospedale Pediatrico gestito dalla Santa Sede Dott. Raponi, e il Direttore dell’UOC Gestione Organizzazione Servizi Sanitari dell’Azienda Sanitaria di Messina Dott. Carmelo Crisicelli, sono state gettate le basi per il rinnovo della convenzione per il centro di cardiochirurgia pediatrica allocato presso l’Ospedale San Vincenzo di Taormina, che scadrà a luglio 2020.

“Mi farò carico – dice il direttore Generale La Paglia – di incontrare quanto prima l’Assessore Regionale Razza per rappresentare i punti salienti della nuova convenzione, ed acquisire l’autorizzazione a procedere.”

