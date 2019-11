A Cardeto l’Asproenduro 2019: una kermesse destinata alle ruote artigliate

15 Novembre 2019 15:32

A Cardeto l’Asproenduro 2019: domenica 17 novembre una kermesse speciale destinata alle ruote artigliate, su un percorso da 70 km allestito per l’occasione ed una prova speciale a tempo riconosciuta dalla Federazione Motociclistica

Un’attività enduristica praticata da molti appassionati reggini durante tutto l’anno, capace di alimentare la diffusione di questa disciplina a due ruote nel comprensorio della Città dei Bronzi, che ben si presta caratterizzato com’è dai rilievi montuosi del bosco più fitto d’Europa e dalle vallate splendide che guardano verso i due mari, splendida cornice della regione. Il 17 novembre si celebra l’Asproenduro 2019 e l’imminente nascita del Club Enduro Forever, che con il Moto Club dello Stretto ha allestito per l’occasione un percorso di media difficoltà di 70 km. Un tracciato che nel suo tratto finale prevede anche un fettucciato Cross Country ed Extreme con prova a tempo, regolamentata dalla Federazione Italiana Cronometristi, dal direttore di gara federale, il reggino Tony Vero ed arricchita da un servizio di speakeraggio e di diffusione musicale. A seguire, la premiazione della prova short cronometrata, il pranzo e vari momenti conviviali lungo la giornata. Le iscrizioni si formalizzeranno dalle ore 8 a Cardeto e lo start avverrà attorno alle 9,30. Il management di giornata ha ricevuto pieno supporto dalla giunta comunale locale. La quota di iscrizione è di 35 euro per i tesserati alla Federazione Motociclistica Italiana e di 40 per tutti gli altri.

