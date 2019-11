Messina: i Carabinieri ricordano le vittime messinesi di Nassiriya [FOTO]

14 Novembre 2019 16:39

I Carabinieri del Comando Provinciale di Messina ricordano Giovanni Cavallaro, Ivan Ghitti e Alfio Ragazzi, caduti nella strage di Nassiriya

Per ricordare i Carabinieri originari di Messina che hanno donato la loro vita nella strage di Nassiriya, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina ha organizzato delle cerimonie commemorative, con la deposizione di cuscini di fiori e funzioni religiose in memoria dei Caduti.

In particolare, nel pomeriggio di martedi 12 novembre, presso la Stazione Carabinieri di Ganzirri, intitolata al S. Ten. CC Giovanni Cavallaro, vittima della strage, alla presenza delle autorità civili e militari cittadine, del figlio Diego Cavallaro, del fratello Paolo, di familiari ed amici, di una rappresentanza di Ufficiali e Carabinieri del Comando Provinciale di Messina nonché dei membri dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, è stato deposto un cuscino di fiori sulla lapide posizionata all’ingresso della caserma dedicata al Caduto, originario di Torre Faro.

Il figlio, Diego Cavallaro ha voluto ringraziare l’Arma dei Carabinieri per il calore e la vicinanza dimostrata e per mantenere sempre vivo il ricordo del padre nei luoghi in cui questi era nato e cresciuto. A seguire, il Cappellano militare dei Carabinieri, don Rosario Scibilia ha celebrato la Santa Messa commemorativa nella chiesa di San Nicola di Ganzirri.

Presso il Cimitero del comune di San Fratello (ME), alla presenza dei familiari, la madre Felicia e la sorella Mery, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Santo Stefano di Camastra ha commemorato il Brigadiere Ivan Ghitti.

Nella mattinata di oggi 14 novembre, presso il cimitero di Briga Marina è stato ricordato il M.A.s.U.P.S Alfio Ragazzi, originario di Messina.

Nel corso della breve cerimonia, il Comandante Provinciale Col Lorenzo Sabatino e la vedova Tiziana Montalto hanno deposto un cuscino di fiori sulla lapide del Caduto, alla presenza del Sindaco di Messina e delle Autorità civili e militari, dei figli Enrico e Salvatore e dei fratelli Maurizio e Rosalba, di una rappresentanza dei Carabinieri in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri, degli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Antonello” e degli alunni della scuola elementare di Briga Marina intitolata ad “Alfio Ragazzi”.

La vedova ha voluto ringraziare i presenti ed ha ricordato come l’Arma dei Carabinieri sia sempre stata vicina alla sua famiglia. La cerimonia è stata seguita dalla celebrazione di una Santa Messa presso la chiesa di San Paolo di Briga Marina, celebrata dal Cappellano Militare. Al termine della celebrazione eucaristica, il Colonnello Lorenzo Sabatino ha evidenziato come sia doveroso onorare e tenere sempre vivo il ricordo dei caduti, affinché il loro sacrificio costituisca un modello per i militari in servizio e debba essere tramandato alle giovani generazioni, in quanto esempio di abnegazione, spirito di servizio e senso del dovere spinto fino all’estremo sacrificio e sintesi di quell’insieme di valori etici e morali fondanti l’Arma dei Carabinieri.

Infine, presso il plesso elementare di Briga Marina, facente parte dell’Istituto Comprensivo “Santa Margherita” di Messina, intitolato ad “Alfio Ragazzi”, si è tenuto un toccante momento di ricordo che ha visto protagonisti i piccoli alunni con la scopertura di una targa evocativa e la presentazione di alcuni disegni realizzati dai bambini.

