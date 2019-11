Capuano ancora contro la Reggina: “il Rieti ha regalato la vittoria, il campionato è falsato”

20 Novembre 2019 14:54

L’allenatore dell’Avellino Capuano ancora contro la Reggina, le ultime dichiarazioni del tecnico che hanno creato polemiche

L’Avellino è reduce da due sconfitte consecutive e l’allenatore Capuano invece di provare ad individuare le soluzioni per uscire dalla crisi continua a parlare contro la Reggina. La colpa degli amaranto in questo caso sarebbe quella di essere responsabile delle disgrazie del Rieti (ovviamente scritto in modo ironico) e di aver ricevuto tre punti a tavolino nell’ultima giornata. Capuano ha rilasciato altre dichiarazioni a rietilife che hanno fatto molto discutere: “Mi fa piacere che domenica si giochi, mi è dispiaciuto per come è andata domenica scorsa ma così si rischia di falsare il campionato, noi qui stiamo facendo grandi sacrifici, i ragazzi qui stanno facendo bene ma non è giusto saltare una partita e regalare una vittoria. Curci ha fatto un grande gesto, aveva dato la società forse in maniera troppo generosa, l’ha ripresa e ora paga addirittura gli arretrati. Ma ripeto, non giocare domenica e poi ricominciare la settimana successiva non è giusto, si falsa il campionato così”.

