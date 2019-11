Capricci d’Autunno: a Fiumedinisi due weekend all’insegna del buon cibo e delle tradizioni

8 Novembre 2019 16:37

Presentata la XVIII edizione di “Capricci d’Autunno”, la kermesse del gusto e delle tradizioni in programma a Fiumedinisi

A Fiumedinisi due intensi fine settimana all’insegna del buon cibo e delle tradizioni. La manifestazione “Capricci d’Autunno”, prevista per il 9,10,11, 16 e 17 novembre 2019, è stata illustrata stamattina dal Sindaco di Fiumedinisi dott. Giovanni De Luca.

“Una manifestazione che ogni anno rinnova le nostre tradizioni, non solo quelle del comprensorio della Valle del Nisi, ma di tutti i Peloritani” ha tenuto a sottolineare il primo cittadino richiamando la strategia seguita dall’Amministrazione comunale e dal Comitato organizzatore.

Entrambi si sono interfacciati con diversi Enti e sponsor per arrivare alla composizione del calendario degli eventi che risulta così ricco e variegato. In particolare, il presidente del Comitato organizzatore Francesco Sentineri ha evidenziato la presenza dell’Istituto agrario “Pietro Cuppari” di Messina che porterà alla manifestazioni la produzione vinicola della scuola. All’incontro ha partecipato l’on. Danilo Lo Giudice che ha portato i saluti dell’Ars e della Regione Siciliana, patrocinatori della manifestazione, ed ha ricordato che “Capricci d’Autunno” è diventato un punto di riferimento e di promozione del territorio attraverso la diffusione dei prodotti alimentari, delle pregiate manifatture artigianali e della cultura popolare. Il Sindaco Metropolitano dott. Cateno De Luca ha tenuto a ricordare come “Capricci d’Autunno” fosse una delle manifestazioni preferite del noto giornalista Mino Licordari ed ha anticipato un “fuori programma”: domenica 17 novembre alle ore 18.00 in Piazza S. Pietro il giornalista Emilio Pintaldi presenterà il suo libro “Catemoto”. “Dal luogo da dove ha avuto inizio il Catemoto, un fuori programma che si aggiunge a tutte le altre proposte” ha detto De Luca dando appuntamento a tutti.

Importante, infine, il richiamo del Sindaco Metropolitano alla “Scuola di arti, mestieri e delle tradizioni popolari” che avrà sede a Fiumedinisi, per il progetto sono stati previsti 18 milioni di Euro per 5 lotti. Una scuola importante ed unica per il meridione.

Tornando a “Capricci d’Autunno”, l’articolata manifestazione, giunta alla XVIII edizione, anche quest’anno presenta un programma ricco di eventi culturali che danno ampio spazio alla musica popolare e alla tradizioni locali. Sabato 9 novembre le manifestazioni saranno aperte dall’XI raduno di zampognari intitolato a “Nino Cannistrà” coordinato dal Maestro Pietro Cernuto, un evento che richiama musicisti e appassionati da tutte le parti della Sicilia. Domenica 10 novembre concerto dei dai Kunsertu, storico gruppo folk rock che si esibiranno in Piazza Matrice, Lunedì 11 novembre “A Sammartinata” con la banda musicale “Pietro Nastasi” di S. Pier Niceto, la banda musicale di Fiumedinisi ed i canterini Ciumisani gruppi gemellati che rappresentano un felice matrimonio artistico e di due comunità che collaborano alla valorizzazione del territorio.

Sabato 16 novembre raduno degli organetti con “Ciuminisi sona” festival di l’urganettu e du ballittu ” II Memorial Iano Ciulla ”. Domenica 17 dopo una giornata di sfilate e spettacoli folk, chiuderà la XVIII edizione il Concerto di Musica popolare in P.zza Matrice a cura della ”Compagnia Siciliana di Musicisti e Cantori”.

