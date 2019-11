Calciomercato Reggina, la bomba: “ecco il primo innesto per gennaio” [NOME e DETTAGLI]

27 Novembre 2019 12:34

Calciomercato Reggina, novità importanti in casa amaranto in vista della sessione di gennaio, gli ultimi aggiornamenti

La Reggina continua la preparazione per la sfida di campionato contro il Teramo, il club amaranto è reduce dal netto successo nella sfida contro il Rende, ottava vittoria consecutiva per la squadra di Toscano che ha sempre più intenzione di consolidare il primo posto ed allungare già dalle prossime partite. Il club amaranto ha già conquistato una serie di record, non ha ancora perso in campionato ed in casa ha sempre vinto, uscire indenni dal campo del Teramo vorrebbe dire mandare un ulteriore messaggio alle dirette concorrenti. La Reggina ha annunciato possibili innesti per il mercato di gennaio con l’intenzione di rinforzare una squadra già fortissima, durante la trasmissione ‘Buongiorno Reggina’ da alcuni tifosi è stato fatto il nome di un possibile innesto, una trattativa che sarebbe in stato avanzato, una voce che sarebbe ancora tutta da valutare, il possibile arrivo di Luigi Vitale, vecchio pupillo di Mimmo Toscano, un calciatore in grado di fare la differenza e che non ha bisogno di presentazioni.

Chi è Luigi Vitale

Luigi Vitale attualmente gioca nel Verona, si tratta di un terzino sinistro classe 1987, un calciatore dunque di grande esperienza e bravissimo anche dal punto di vista qualitativo. Inizia la carriera al Napoli ma la prima esperienza da segnalare è quella con il Lanciano, si mette subito in mostra. Torna al Napoli e gioca anche da titolare, si dimostra un calciatore in grado di ben figurare anche in Serie A, nel 2009 viene ceduto in prestito al Livorno. Torna al Napoli e gioca anche in Europa League, passa al Bologna ma non viene mai schierato, poi l’esperienza con la Juve Stabia. Torna alla Ternana ed è protagonista proprio con l’allenatore Mimmo Toscano, Vitale può essere considerato dunque un pupillo dell’allenatore amaranto. Molto buone le stagioni con la Salernitana, viene ceduto infine all’Hellas Verona. Sarà la Reggina la prossima destinazione? In alto la fotogallery con tutte le immagini di Luigi Vitale.

