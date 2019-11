Calcio: Fratoianni, ‘bene Rocchi, stop stadi ostaggio di razzisti e fascisti’

2 Novembre 2019 21:09

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – ‘Gianluca Rocchi, uno dei migliori arbitri della Serie A, oggi ha sospeso per 1 minuto la partita di calcio Roma-Napoli, per i cori discriminatori dei tifosi romanisti. Bene, un gesto di coraggio e di buon senso, che devono tutti mettere in pratica nel calcio”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni, di Sinistra Italiana-Leu.

‘Deve finire il tempo degli stadi – prosegue il parlamentare di Leu – come luoghi senza regole e in cui ciascuno può dire e fare quello che gli pare. E solitamente quello che gli pare si chiama ‘razzismo”, purtroppo.”

‘Ps: Salvini, Meloni e compagnia bella, in questo caso starebbero contro l’arbitro e con le frange razziste, – conclude Fratoianni – visto il voto sulla commissione proposta da Liliana Segre…”

