21 Novembre 2019 13:53

Assegnazione di incarichi direttivi a Calabria Verde, Ugl: “perplessità sul merito e sul metodo. Chiediamo la sospensione ed un tavolo sindacale di confronto”

L’Ugl Agroalimentare della Calabria esprime “forti critiche, alla deliberazione, nr.615/2019, dell’Azienda Regionale di forestazione Calabria Verde per l’avvio della procedura di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa e l’approvazione della selezione interna. Non convince il metodo, il merito come pure la tempistica dell’iniziativa dell’azienda regionale di forestazione, che crea una palese discriminazione tra lavoratori della stesso Ente sub-regionali. La Ugl ha pertanto formalizzato la richiesta di sospendere la procedura e convocare un tavolo di confronto sindacale sul tema per approfondire i termini della tematica”.

Il Segretario Regionale Ugl Agroalimentare, Guido Castellani, rileva con “rammarico come questa iniziativa preveda di conferire incarichi direttivi funzionali, soltanto ad una parte dei dipendenti dell’Ente istituito con l.r.25/2013 escludendone altri pur con titoli di studio ed anzianità di servizio pari o superiori. Si tratta di una iniziativa che va ad incidere sulla architettura organizzativa dell’azienda regionale pubblica di forestazione per il prossimo trienno 2020/2022 e va quindi fatta con equilibrio e valorizzando tutte le risorse professionali disponibili, per questo ci siamo rivolti al Commissario Dr. Mariggiò, del quale apprezziamo l’impegno e l’azione svolta, ed al Presidente Oliverio affinchè fermino la procedura ed aprano un tavolo sindacale di confronto sui criteri delle scelte adottate”.

Valuta questo articolo