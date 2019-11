Tirocinanti Miur, appello alla Regione Calabria: “la nostra dignità non deve essere lesa”

5 Novembre 2019 21:16

Calabria, Tirocinanti Miur: “a parte il disagio vissuto quotidianamente da noi, anche le scuole lamentano carenza di personale atto agli studenti bisognosi del nostro supporto”

“Siamo persone, uomini e donne, padri e madri di famiglia e in qualità di tirocinanti abbiamo aderito al bando Miur a seguito di manifestazione d’interesse indetta nel 2016 dalla regione Calabria d’intesa con lo stesso Miur”, è quanto affermano il Gruppo di tirocinanti del Miur della Regione Calabria. “In nostro servizio è stato prestato presso le istituzioni scolastiche calabresi con la finalità di favorire l’integrazione scolastica di alunni affetti da disabilità e favorirne, al contempo, lo sviluppo psico-fisico degli stessi. Ad oggi 5 novembre 2019 la Regione Calabria a seguito di bando di perfezionamento scaduto nel settembre scorso (2019) anziché provvedere alla pubblicazione della graduatoria e al conseguente inizio delle attività, preferisce lasciare scorrere tempo senza pensare alla nostra situazione economica e personale in primis e lasciando le istituzioni scolastiche in serie difficoltà nel fronteggiare appunto le varie esigenze di alunni disabili e spesso messi da parte per l’impegno e la cura che richiedono. Siamo persone, uomini e donne, madri e padri (molti delle quali over 50) la cui dignità non deve essere lesa ma sostenuta da iniziative valide in termini di prospettive di lavoro future per noi e per i nostri figli”, conclude.

