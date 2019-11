La Calabria partecipa alla Settimana Unesco di educazione alla sostenibilità 2019

15 Novembre 2019 12:32

Lunedì 18 settembre, nel corso di una conferenza stampa, verranno illustrate le modalità di partecipazione all’iniziativa che si svolgerà in tutta Italia al 18 al 24 novembre prossimi

Lunedì 18 novembre, alle ore 11.00. presso i locali di Pecco (saletta cultura) della Cittadella regionale a Germaneto, si terrà una conferenza stampa in cui verrà illustrata la partecipazione della Regione Calabria alla “Settimana Unesco di educazione alla sostenibilità 2019”, che si svolgerà in tutta Italia dal 18 al 24 novembre su un tema di grande attualità: “Cambiamenti climatici e salute”. Alla conferenza stampa parteciperanno l’assessore regionale all’Ambiente Antonella Rizzo, i Dirigenti del Dipartimento Ambiente, alcuni dei soggetti beneficiari dell’Avviso pubblico di Educazione Ambientale e i rappresentanti calabresi del movimento” Fridays for Future”. L’incontro con i giornalisti sarà anche l’occasione per presentare l’evento che si terrà nella Cittadella Regionale nell’ambito della Settimana Unesco nel pomeriggio di martedì 19 novembre, sempre presso i locali di Pecco, dal titolo “World cafè: la rete dell’educazione alla sostenibilità in Calabria per l’adattamento ai cambiamenti climatici”. Nel corso dell’incontro verrà illustrata anche la proposta di deliberazione della Giunta regionale sull’emergenza climatica, sollecitata anche dal gruppo “Fridays For Future” (i giovani attivisti di Greta Thumberg). Considerata l’importanza e l’attualità dei temi in discussione, si invitano i colleghi giornalisti ad assicurare la loro presenza.

