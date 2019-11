Calabria: giovane arrestato per detenzione di droga e armi [DETTAGLI]

7 Novembre 2019 16:26

Calabria, il ventiquattrenne è stato infatti trovato in possesso di circa 740 grammi di marijuana

Questa mattina a Curinga, Carabinieri della Compagnia di Girifalco, con l’ausilio di unità cinofila dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane curinghese per l’indebita detenzione di armi e munizionamento, oltre ad una rilevante quantità di sostanza stupefacente.

Nel corso di una perquisizione in un casolare di campagna in località Terrate, M.A., ventiquattrenne, è stato infatti trovato in possesso di circa 740 grammi di marijuana, suddivisi in più involucri, in buona parte nascosti in un frigorifero, una bilancia di precisione, una macchina per il confezionamento sottovuoto, materiale per il confezionamento ed il taglio degli stupefacenti.

I Carabinieri hanno poi rinvenuto più di 220 cartucce di vario calibro, due fucili Cal.12 di cui uno a canne mozze e una pistola Cal.9 illegalmente detenuti, tutti con matricola punzonata. In casa sono stati trovati anche un passamontagna e un artifizio pirotecnico rudimentale. Il curinghese è stato ristretto in regime di arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria lametina. Per approfondimenti punto di contatto Cap. Bucalo della Cp. di Girifalco

