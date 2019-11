Calabria, crisi nel settore delle clementine: “situazione grave”

7 Novembre 2019 09:50

“La crisi agrumicola calabrese, determinata dalle offerte a ribasso delle varie insegne della GDO, dall’attacco degli speculatori, dalla concorrenza spietata dei mercati esteri e da chi sa cos’altro, sono cronaca di questi ultimi giorni ma purtroppo sono solo sintomo di un deperimento organico che da anni grava sul comparto”. E’ quanto scrive in una nota la dott.ssa Innocenza Giannuzzi, presidente Agricoop. “Più delle parole -prosegue- ci dicono i numeri. Negli ultimi 10 anni: – 25% il valore della produzione; – 26% la produzione raccolta ; -14% superfici coltivate; 0% quantità esportate; + 51% valore delle importazioni; -23% consumi nazionali; -32% produzione di arance; -23% produzione di limoni; -11% produzione di clementine. Questa è la situazione rilevata su dati Istat e che ci danno idea della gravità della situazione. Oggi , come risultato , troviamo le Clementine Calabresi Igp offerte al consumatore al prezzo che sarebbe invece giusto corrispondere quanto meno al produttore, 79 centesimi al chilo. Questo gioco al ribasso che svilisce le nostre produzioni di qualità ha delle conseguenze disastrose sull’intera filiera , chi lavora a perdere? Detto questo , cosa non ha funzionato nel settore? Di chi le responsabilità? Ma sopratutto cosa si può ancora fare per recuperare e salvare la filiera agrumicola da quello che sembra un ineluttabile destino verso l’estinzione? Di certo considerando che il 70% delle aziende agricole produttrici di agrumi sono sotto i 3 ettari di superficie non credo sia logico attribuire loro alcuna responsabilità e la loro difficoltà ad organizzarsi in cooperative o in associazioni da noi qui in Calabria non è di difficile comprensione. Di certo non essere uniti evidentemente non ci rende forti e da soli poco si può fare! Credo altresì che chi abbia avuto responsabilità ed ha responsabilità è il gestore della cosa pubblica che avendo il polso della situazione e rendendosi conto di quanta parte di reddito in Calabria derivasse e deriva dalla produzione agrumicola poco o niente ha fatto per difendere e fortificare il settore nei confronti dei competitor che al contrario hanno messo in atto politiche commerciali e non tali da dominare il settore determinandone i prezzi su scala internazionale e nazionale anche se con prodotti di qualità inferiore! Fra le possibili contromisure: invertire la gestione politica erronea , che diventi parte attiva del comparto con azioni realmente concrete e tangibili partendo dagli agricoltori sino ai tavoli istituzionali nazionali ed europei. Riunirsi in cooperative , consorzi e organizzazioni di produttori di dimensioni idonee a difendersi e a piazzarsi sul mercato a prezzi ragionevoli ,di certo anche un marchio comune e distintivo aiuterebbe. Modificare le logiche economiche della GDO che puntano al prezzo più basso verso la qualità migliore possibile del prodotto offerto , garantendo così anche un’agricoltura sostenibile. Nel frattempo che tutto questo e altro si concretizzi , credo sia giusto far leva sulla sensibilità del cittadino-consumatore che dovrebbe chiedersi se sia logico e realmente conveniente gustare una clementina a basso prezzo , che abbia viaggiato migliaia di chilometri, inquinato mezzo pianeta , impoverito il suo territorio e arricchito gli speculatori , quando invece con qualche centesimo di euro in più può acquistarla fresca ,prodotta nella sua regione e magari da qualche famiglia che conosce”, conclude.

