13 Novembre 2019 16:28

Calabria, incidente mortale nel Vibonese: giovane morto schiacciato dalla propria auto

Un giovane di 28 anni di nazionalita’ marocchina e’ deceduto mentre stava effettuando alcune riparazioni alla propria auto nel garage di casa a Ionadi, paese confinante con Vibo Valentia. Per cause ancora in corso di accertamento, il cric dell’auto ha ceduto e la vettura ha schiacciato il malcapitato che si trovava sotto. Inutili i soccorsi da parte della moglie. L’uomo svolgeva l’attivita’ di venditore ambulante. Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri.

