12 Novembre 2019 22:16

Calabria d’Autore presenta l’iniziativa dal titolo “cari amici vicini e lontani, viva la radio”: si terrà domenica 17 novembre 2019 alle ore 18:30

“Nunzio Filogamo, conduttore radiofonico, tra il 1950 -52, con la trasmissione di dilettanti “il microfono è vostro”, iniziava ogni puntata con il celebre saluto “Cari amici vicini e lontani, buonasera ovunque voi siate”. Da questa celebre, e storica, frase abbiamo coniato il tema della puntata di Calabria D’Autore di domenica 17 novembre 2019, ore 18,30, sempre presso la Sala Museo il Ferroviere della stazione Fs di Reggio Calabria S Caterina”, è quanto scrive in una nota il Direttivo di Incontriamoci Sempre. “Ospiti d’eccezione, la nota speaker Mary Cacciola, la nostra Mary, che proprio qualche settimana fa, ha compiuto venti anni di conduzione in una delle radio più importanti d’Italia, Radio Capital. Ad affiancare la bravissima Mary, anche il notissimo speaker, Dj di Radio Touring, Filippo Lo Presti, la conduzione della serata, sarà curata dal bravissimo Marco Mauro (tornato da poco in TV, su VideoTouring). Altra chicca, che arricchirà la serata di domenica prossima, è lo show cooking del maestro taurianovese Fabio Taverna: con “il torrone secondo Taverna”, il maestro torronaio ci illustrerà e preparerà il Torrone che, successivamente, verrà degustato dalla platea. A fare gli onori di casa, il maestro Pasticciere Angelo Musolino, presidente Apar, il nostro Angelo, che contribuirà, con la sua arte e professionalità, ad arricchire una serata che già si preannuncia di grande livello”, conclude il direttivo.

