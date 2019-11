Calabria assediata da vento forte, mareggiate e pioggia: scuole chiuse ed evacuazioni a Crotone

12 Novembre 2019 08:42

Maltempo Calabria: 300 persone a Crotone, residenti a ridosso di un canale considerato a rischio esondazione, sono state evacuate ieri in via precauzionale

La Calabria è sferzata da ieri da forti raffiche di vento, mareggiate e pioggia: le scuole sono rimaste chiuse in gran parte del territorio regionale. Molti sindaci hanno firmato ordinanze di sospensione dell’attività anche negli impianti sportivi e ricreativi e nelle aree mercatali. Nei comuni sono stati istituiti i centri operativi.

Trecento persone residenti nel quartiere Margherita a Crotone, a ridosso di un canale considerato a rischio esondazione, sono state evacuate ieri in via precauzionale. In città il vento ha provocato il crollo di alberi, uno dei quali si è abbattuto su un’auto.

Notte di vento e pioggia in tutta la provincia di Catanzaro: molti gli allagamenti segnalati lungo tutta la fascia ionica, ma anche a Catanzaro città. Durante la notte, in molti centri della provincia sono stati superati i livelli 2 e 3 di pioggia, con particolare attenzione nella fascia Presolana. Gravi danni causati dal forte vento: molti gli alberi abbattuti con diverse strade della Presila interrotte. Segnalati anche tetti danneggiati, insegne pubblicitarie divelte e cavi elettrici spezzati.

