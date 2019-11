Cade e sbatte la testa su un sasso: morto pensionato a Novara di Sicilia

1 Novembre 2019 16:58

Tragedia a Novara di Sicilia: pensionato 69enne perde la vita cadendo da una scala

Tragedia in una campagna di Novara di Sicilia (Messina). Un pensionato ha perso la vita cadendo da una scala, sulla quale era salito per raccogliere le olive da un albero. L’uomo, Salvatore Milici, di 69 anni, è precipitato al suolo, presumibilmente battendo la testa su una roccia. A dare l’allarme sono stati i familiari della vittima, che non vedendolo rientrare si sono recati sul posto e hanno scoperto la tragedia. Sul posto è intervenuto il personale del 118, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

