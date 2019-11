Emergenza buche a Reggio Calabria, Giordano (PRI): “manca una programmazione seria”

28 Novembre 2019 17:26

Reggio Calabria, Giordano: “la presenza di problemi strutturali è ormai innegabile, ma la mancanza di una programmazione seria, costantemente predicata dai repubblicani al Primo Cittadino e alla sua Giunta, ha portato all’amaro caso della pezza peggiore del buco”

“Che le strade del territorio reggino versino in una condizione pietosa, siano esse centrali che periferiche, è cosa detta e ridetta, ammessa anche dagli inquilini di Palazzo San Giorgio. L’incapacità di intercettare fondi e la conseguente impossibilità d’intervento, ha condizionato fortemente lo stato già precario dell’asfalto. In aggiunta, le recenti piogge hanno messo in ginocchio la città di Reggio, mostrandola all’intera Nazione in tutta la sua fragilità”, è quanto scrive in una nota Demetrio Giordano del Partito Repubblicano Italiano, Segretario della Sezione R. Sardiello. “La presenza di problemi strutturali –prosegue- è ormai innegabile, ma la mancanza di una programmazione seria, costantemente predicata dai repubblicani al Primo Cittadino e alla sua Giunta, ha portato all’amaro caso della “pezza peggiore del buco”. Il nostro Sindaco ha voluto confermare la sua scarsa morale prendendo esempio dalle peggiori azioni politiche, quelle che rendono il cittadino servile ed in costante attesa, scoprendo le carte solo poco prima del rinnovo del consiglio comunale. Di recente alcuni tratti stradali sono stati interamente bitumati (vedi Sbarre, Santa Caterina, San Sperato, Modena), altri rattoppati. Dopo un brevissimo periodo di ritrovata felicità, gli automobilisti si trovano oggi a dover affrontare nuovamente le voragini che non hanno esitato a ri-comparire. Se qualcuno avesse preventivamente pensato a pulire le cunette, rimuovere i detriti e sturare i pozzetti, forse (e solo forse), il bitume stirato a San Sperato non sarebbe stato trasportato dalle piogge fino sul Viale Europa. Se si fosse intervenuto immediatamente sulle grosse perdite idriche, puntualmente segnalate agli uffici competenti ed ai delegati politici, forse il minuzioso lavoro di rattoppamento fatto dagli operai della Castore oggi sarebbe ancora valido. Se qualcuno avesse visionato con maggiore cura il posizionamento (e quindi la posa a livello) dei pozzetti, le voragini oggi non ne farebbero di contorno indubbio. Nessuno ha mai detto o tanto meno pensato che appena insediati, i nostri amministratori con una bacchetta magica combinata ad una filastrocca avessero risanato i malanni di Reggio Calabria. Ma è altrettanto vero che nessuno avrebbe mai pensato di ritrovare cinque anni dopo una Città più fatiscente di quella che si presentava all’epoca, con buona pace delle filastrocche raccontate (quelle si) dall’avvocato Giuseppe Falcomatà. La Città ha bisogno, oggi più che mai, di una guida che rappresenti davvero gli interessi dei cittadini, che anteceda gli interessi dei cittadini tutti a quelli del suo partito, eliminando campanilismi politici e riserve personali. La fascia di Sindaco non è né rossa, né nera, ma tricolore”, conclude.

