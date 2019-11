13 Novembre 2019 12:18

Investe bimbo di 8 anni e fugge senza aspettare soccorsi: l’uomo è stato identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza

Ha investito un bambino di 8 anni (riscontrate alcune fratture) ed è fuggito senza prestare soccorso: è avvenuto lo scorso 31 ottobre a Villa Castelli in provincia di Brindisi. I carabinieri, grazie alle telecamere di videosorveglianza, hanno individuato e denunciato a piede libero un uomo di 54 anni, per i reati di lesioni personali colpose e fuga in caso di incidente con danni alle persone.

Foto di repertorio

