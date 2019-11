Tutti pazzi per il Black Friday: anche a Messina arriva il “venerdì nero”, ma a guadagnarci saranno solo i franchising e il web. Confesercenti: “commercianti schiacciati da tasse, crisi e saldi”

28 Novembre 2019 16:59

Il presidente di Confesercenti Messina auspica una riforma dei saldi: “Sconti e promozioni non sono la soluzione per risollevare il commercio”

Si celebrerà domani il Black Friday, giornata dedicata allo shopping scontato e importata dagli States.

Su questa pratica commerciale che è dilagata anche nel nostro Paese negli ultimi anni interviene il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella: “Non sono contrario in assoluto- afferma Palella- ma il fenomeno Black Friday mi lascia quantomeno perplesso. Se lo si considera un modo per risollevare l’economia non è certamente la soluzione ideale. Sono necessari altri e ben più articolati provvedimenti per supportare il comparto commerciale ed economico cittadino. Il ‘venerdì nero’ infatti avvantaggia soprattutto le grandi catene dei franchising e il web. Non a caso quest’anno si prevede nei giorni del Black Friday il 47% in più di vendite online rispetto alla norma, mentre lo scorso anno il dato era del 18% in più”.

“Peraltro- prosegue il Presidente di Confesercenti Messina– negli ultimi tempi quella che tradizionalmente era una sola giornata di sconti, è diventato un periodo più lungo, che arriva a durare perfino una settimana. Questo fa sì che molte risorse vengano sottratte non solo agli acquisti di Natale, ma anche ai saldi. A tal proposito va fatta un’attenta riflessione riguardante soprattutto il periodo di inizio degli sconti di fine stagione, partiti lo scorso anno il 2 gennaio. Troppo presto per la Sicilia in cui il clima mite non favorisce gli acquisti invernali a settembre o ottobre come in altre regioni. I commercianti infatti hanno potuto contare su un periodo di vendita a prezzo pieno molto ridotto, poiché il Black Friday e i saldi anticipati hanno chiaramente richiamato la clientela che ha preferito acquistare a prezzo scontato. Auspico dunque- conclude Palella- che venga attuata una riforma dei saldi che tenga conto anche delle diverse e specifiche esigenze degli esercenti, altrimenti schiacciati non solo dalla crisi e dalle tasse, ma anche da promozioni, saldi e Black Friday”.

