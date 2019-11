“Berlusconi ritira il simbolo di Forza Italia”, la smentita degli azzurri: “il nostro contrassegno sarà presente alle regionali in Calabria ed Emilia Romagna”

2 Novembre 2019 14:34

“Le notizie diffuse oggi su Forza Italia sono pura fantasia e non hanno nulla a che vedere con la realtà. L’idea che io possa mettere da parte il nostro simbolo è semplicemente assurda”, è quanto scrive su facebook, Silvio Berlusconi. “Il nostro Movimento – prosegue- è il futuro, non il passato. Forza Italia, con la sua chiara identità liberale, è parte imprescindibile del centro-destra unito ma plurale, che insieme rappresenta la maggioranza degli italiani. Su questo non ci sono distinzioni politiche fra noi”, conclude.

Forza Italia. Bernini: “il nostro simbolo presente alle regionali in Calabria ed Emilia Romagna”

”Forza Italia sarà presente col suo simbolo con le sue liste in tutti i prossimi appuntamenti elettorali, a partire dalle regionali in Emilia e in Calabria. La notizia che Berlusconi abbia intenzione di archiviare Forza Italia va dunque considerata come la bufala dell’anno, se non del secolo, come ha già chiarito stamani il Presidente”. E’ quanto afferma in una nota Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. ‘‘I nostri voti –prosegue- restano determinanti per l’affermazione del centrodestra, e lo saranno ancora di più quando si chiuderà questa legislatura, una scadenza che con le divisioni endemiche della maggioranza più illiberale della storia potrebbe essere molto vicina”.

“Dalla grande manifestazione di piazza San Giovanni in poi -aggiunge- che ha confermato senza se e senza ma la nostra collocazione politica, ha preso corpo una manovra di accerchiamento, interna ed esterna a Forza Italia, che ha come unico obiettivo la balcanizzazione del partito e tende a disorientare il nostro elettorato che ci vuole con entrambi i piedi ben piantati nel centrodestra, di cui siamo e restiamo la insostituibile componente liberale”. “Una manovra senza respiro e destinata a fallire. Prefigurare surrettiziamente la liquidazione di Forza Italia come paravento per eventuali manovre trasformistiche è dunque solo un espediente smascherato dalla realtà dei fatti. Il nostro è un simbolo glorioso”, conclude Bernini.

Forza Italia, Giacomini: “il nostro è un simbolo glorioso”

”Qualcuno sostiene che il Presidente Berlusconi e Forza Italia dovrebbero abdicare al loro compito, cedere il passo. Chi lo pensa non conosce la determinazione del presidente Berlusconi e, soprattutto, ignora il lavoro che facciamo tutti i giorni su tutto il territorio nazionale, attraverso i nostri sindaci, i nostri consiglieri, i nostri militanti e soprattutto tramite i coordinatori regionali, provinciali e comunali di Forza Italia. In questi giorni per esempio stiamo raccogliendo in tante città migliaia di firme per chiedere di inserire in Costituzione un tetto alle tasse”. Queste le parole in una nota di Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza di Forza Italia.

“Questa è la Forza Italia che conosco io -prosegue- fatta dell’entusiasmo e del generoso impegno di migliaia di attivisti, di militanti, di eletti a tutti i livelli, non quella delle divisioni e delle indiscrezioni sugli organi di stampa. Forza Italia ha imposto per anni alcuni temi al dibattito politico, temi che oggi, dopo 25 anni, sono ancora attuali. Siamo l’unica forza politica coerente e credibile, coerente perché non abbiamo mai tradito i nostri programmi, i nostri ideali ed i nostri valori per inseguire i grillini. Siamo credibili perché quando abbiamo governato lo abbiamo fatto bene”, conclude.

Forza Italia, Gelmini: “assenza simbolo? E’ una fake news”

“Forza Italia è saldamente in campo a presidio dell’area liberale del centrodestra, ruolo insostituibile per una coalizione che ha l’obiettivo di mandare a casa la maggioranza giallo-rossa e tornare il più rapidamente possibile al governo del Paese. Per cui la notizia che il Presidente Berlusconi avrebbe intenzione di non presentare il simbolo alle prossime elezioni è una fake-news di proporzioni gigantesche”. E’ quanto afferma la capogruppo di Forza Italia alla Camera Maria Stella Gelmini. ”Il Movimento – prosegue- è coerentemente impegnato nella necessaria azione di rilancio del partito alla vigilia delle regionali in Calabria e in Emilia, due sfide decisive per mettere in crisi il governo. Siamo impegnati a riaffermare nella coalizione i valori liberali di Forza Italia, la cui collocazione è e resta il centrodestra, alleanza che abbiamo fondato e che senza di noi non potrebbe vincere”, conclude Gelmini.

