11 Novembre 2019 15:00

Salvini torna sulle imminenti regionali in un’intervista a “La Stampa”: “Forza Italia scelga un altro nome. Ha bravi sindaci in Calabria”

Matteo Salvini in un’intervista a “La Stampa” parla delle imminenti regionali in Calabria: “se Forza Italia sceglie il candidato giusto il 26 gennaio si vince anche lì”. “Non possono proporre il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, che ha problemi giudiziari, per carità poi magari finisce tutto nel nulla, ma per partire dobbiamo essere liberi e tranquilli. Ne scegliessero un altro, Sindaci bravi, in Calabria, Forza Italia ce li ha”, conclude.

