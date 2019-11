Regionali, Berlusconi: “ci metterò la faccia in Calabria ed Emilia”

13 Novembre 2019 09:05

Regionali, Berlusconi: “andrò in Emilia Romagna, andrò in Calabria, andrò dove serve. Quando sono andato in Umbria i sondaggi ci davano al 2,2%; con la mia presenza abbiamo preso il 5,5%”

“Ieri abbiamo incontrato i Dipartimenti di Forza Italia, ripartiamo. Abbiamo davanti a noi le elezioni in otto Regioni importantissime. Io sono a disposizione”. E’ quanto ha affermato, secondo quanto si apprende, Silvio Berlusconi durante l’incontro in corso in Senato. “Andrò in Emilia Romagna, andrò in Calabria, andrò dove serve. Quando sono andato in Umbria i sondaggi ci davano al 2,2%; con la mia presenza abbiamo preso il 5,5%. Allora andiamo in televisione, facciamo interviste, parliamo di problemi concreti. Parliamo di tasse. Dobbiamo fare di piu’. Dobbiamo essere come una azienda che vende un prodotto: il nostro prodotto e la libertà”, conclude.

