Trattativa Stato mafia, Berlusconi testimone al processo di Palermo: si è avvalso della facoltà di non rispondere

Silvio Berlusconi a Palermo per il processo sulla trattativa Stato mafia: il leader di Forza Italia si avvale della facoltà di non rispondere

Silvio Berlusconi ritorna in Sicilia, questa volta per deporre a processo. L’ex premier stamattina è arrivato nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, per essere ascoltato in qualità di teste assistito al processo d’appello sulla trattativa Stato mafia. Il leader di Forza Italia si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Berlusconi è indagato nel procedimento aperto dalla procura di Firenze sulle stragi mafiose del 1993. A citarlo è stata la difesa di Marcello Dell’Utri, imputato per minaccia a corpo politico dello Stato. Il leader di Forza Italia avrebbe dovuto riferire in merito alla minacce mafiose subite nel ’94 quando era a capo del Governo. Berlusconi si è seduto per pochi minuti sullo scranno da testimone e ha detto: “Intendo avvalermi della facoltà di non rispondere”, si è alzato e ha lasciato l’aula bunker del carcere Ucciardone. L’ex presidente del Consiglio ha negato anche il permesso di farsi riprendere e fotografare in aula.