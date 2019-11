Bari, Vivarini vuol fare chiarezza: il tecnico torna sulle parole a Corazza e alla Reggina

16 Novembre 2019 16:00

L’allenatore del Bari, Vincenzo Vivarini, in conferenza torna sulle parole di qualche giorno fa che hanno fatto molto rumore

Nei giorni scorsi avevano fatto parlare molto le parole dell’allenatore del Bari, Vincenzo Vivarini, sulla Reggina e sulla possibilità che anche agli amaranto possa fermarsi qualcuno per infortunio (come successo ai biancorossi), tra cui Corazza. Volontà o meno, sulle nostre pagine avevamo espresso un pensiero molto forte in merito.

Oggi, a qualche giorno da quell’episodio, il tecnico dei pugliesi è ritornato sull’argomento, cercando di fare chiarezza: “E’ stato mal interpretato un concetto – afferma Vivarini in conferenza stampa – in cui spiegavo che il Bari ha avuto per 2-3 partite un centrocampo con tre infortuni. Ci tengo a precisare che la sportività mi ha sempre contraddistinto, non era mia intenzione affermare quanto detto. Ho stima in Corazza, lo seguivo ai tempi di Portogruaro e per me può arrivare anche in Serie A. L’ho studiato e l’ho analizzato, auguro a lui di arrivare in alto. Nel mio discorso si parlava del Bari, ma sono state prese tre parole dell’intervista e si sono considerate quelle. Non ho augurato il male ad un calciatore, ci mancherebbe”.

Valuta questo articolo