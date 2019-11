Serie C, Bari scatenato sul mercato per dare la caccia alla Reggina

14 Novembre 2019 16:55

Bari già proiettato al mercato di gennaio con l’intento di dare fastidio alla Reggina attualmente in vetta alla classifica del girone C

Il Bari di mister Vivarini si appresta a tentare una lunga rincorsa alla vetta del girone C di Serie C, comandato con merito sinora dalla Reggina. La società del patron De Laurentiis si prepara a metter mano al portafogli a gennaio, con l’intento di dimezzare il gap che sinora c’è con gli amaranto di mister Toscano. Nelle ultime ore, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello sport, il Bari avrebbe infatti messo gli occhi su due trequartisti molto interessanti. Uno di questi è il ben noto Amato Ciciretti, calciatore che ha fatto molto bene anche in Serie A ed ora tenta di rilanciarsi dopo un avvio di stagione senza molte soddisfazioni a Napoli. Il secondo è Gianluca Gaetano, giovane promessa del settore giovanile partenopeo pronto adesso ad una nuova esperienza. Sarà in terra pugliese? Nei prossimi giorni avremo la risposta a questo quesito.

