Barcellona Pozzo di Gotto: magia, illusionismo e ombre cinesi al Teatro Mandanici

7 Novembre 2019 17:30

Tra magia e ombre cinesi a Barcellona Pozzo di Gotto si inaugura “Teatro in Famiglia”

Magia, illusionismo, sand art, ombre cinesi per far sognare grandi e piccini nello spettacolo inaugurale del ciclo “Teatro in Famiglia” al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto. L’appuntamento è infatti con l’ullusionista Oscar Strizzi, che ha lavorato, tra l’altro, per il circo più spettacolare e famoso del mondo, Le Cirque Du Soleil, si è esibito in numerosi Festival della Magia e anche per il regista David Linch.

“Il Mago di Oz nel Paese delle Meraviglie”, questo il titolo dello spettacolo, andrà in scena domenica 10 novembre 2019, alle ore 18 (poltronissima a 10 euro, 8 il ridotto, I e II settore a 7 euro, 5 il ridotto, galleria e III settore a 4 euro).

Assieme all’innovativa iniziativa dei “Biglietti sospesi”, per la quale il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ogni gruppo di 25 spettatori regala due biglietti da sorteggiarsi tra gli allievi più meritevoli delle scuole del territorio, “Teatro in Famiglia” rappresenta uno degli investimenti della città sulle nuove generazioni.

Pensato per un pubblico che va dai nonni ai nipotini, il ciclo proseguirà il 26 gennaio 2020, sempre alle ore 18, con “Giufà, un viaggio per conoscere, per capire, per crescere” del Centro Studi Artistici, per la regia di Carmelo R. Cannavò, e il 22 marzo 2020, ore q8, con “La gazza ladra”, spettacolo con la regia di Emanuele Gamba, ispirato all’opera di Luzzati e alle musiche di Rossini.

E anche per il “Teatro in Famiglia” il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha realizzato appositi “pacchetti”. Per i tre spettacoli più il Gran Concerto di Fine Anno della Banda Musicale Placido Mandanici (26 dicembre 2019, ore 19) diretta dal maestro Bartolo Stimolo questi prezzi: poltronissima 24 euro, I e II settore 16 euro, galleria e III settore 12 euro. Per i tre spettacoli senza il Gran poltronissima a 20 euro, I e II settore a 14 euro, galleria e III settore a 10 euro. Per due spettacoli a scelta tra i tre del “Teatro in Famiglia”, poltronissima a 15 euro, I e II settore a 10 euro, galleria e III settore a 7 euro.

Il botteghino è aperto ogni mattina dalle 10,30 alle ore 13 e nei giorni di martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 18,30. Attiva la biglietteria on line sui circuiti abituali (possibile acquistare i biglietti anche con 18App e Bonus Cultura).

