Barcellona Pozzo di Gotto: firmato l’appalto per la ricostruzione del ponte di Calderà

26 Novembre 2019 18:13

Barcellona Pozzo di riavrà il suo ponte: firmato l’appalto per la ricostruzione

Sono passati otto anni da disastro del 22 novembre 2011 che per fortuna di Barcellona Pozzo di Gotto non si trasformò in tragedia. Finalmente il contratto d’appalto per il ponte di Calderà oggi è stato firmato. Nei prossimi giorni, infatti, verrà fatta la consegna dei lavori, i cui tempi di esecuzione sono contrattualmente fissati in 250 giorni, per cui nell’arco di alcuni mesi Barcellona Pozzo di Gotto potrebbe finalmente “rivedere” il “suo” ponte. La parola adesso passa ai tecnici, all’impresa appaltatrice – che è la Ricciardello Costruzioni S.r.l. – e alle maestranze.

“Sono passati circa quattro anni da quel 24 settembre 2015 in cui, su richiesta di questa Amministrazione comunale che si era insediata appena qualche mese prima, il direttore della Ragioneria Provinciale dello Stato di Messina firmava il decreto di autorizzazione al differente utilizzo – la ricostruzione del ponte – del finanziamento assegnato in precedenza per la ristrutturazione della piscina comunale. Su questa decisione si aprì- ricorda il sindaco Roberto Materia- un’ampia discussione (la dialettica è il sale della democrazia), talvolta imprecisa, talvolta anche ingenerosa, perché, a dire di qualcuno “quel ponte” lo avrebbe ricostruito qualcun altro o sarebbe stato ricostruito con altre risorse. Ed in effetti “quel ponte” è di competenza della Città Metropolitana di Messina (che come tutte le ex province semplicemente non ha risorse), come anche si parlò – qualcuno financo promise – che il finanziamento sarebbe arrivato dalla Protezione Civile e/o dal Patto per il Sud- prosegue il sindaco. Ma “quel ponte” serviva – e serve ancora – il prima possibile. Fu una scelta “politica”, ponderata e sofferta, quella di finanziare direttamente l’opera, che l’Amministrazione comunale prese allo scopo di consegnare un tempo il più possibile breve ad un’opera di fondamentale importanza per Barcellona Pozzo di Gotto e per il suo comprensorio. Una scelta che probabilmente fu la più corretta se ancora oggi non si hanno notizie certe di quasi tutti gli interventi di messa del territorio che la Protezione Civile avrebbe dovuto realizzare nel post alluvione, come anche non si hanno notizie certe dei finanziamenti che comunque sarebbero dovuti arrivare dal Patto per il Sud. Soltanto da quell’autunno 2015, dunque, l’opera di ricostruzione del ponte mosse i primi passi concreti di un percorso che si rivelò particolarmente complesso e accidentato, fatto, com’è stato, di progetti e di calcoli, di pareri e di nuovi pareri, di conferenze dei servizi; e poi il bando, la gara e i contenziosi.

Non trascuriamo il fatto, poi, che l’aggiudicazione è stata disposta dall’UREGA già il 5 giugno 2018, mentre il contratto si è potuto firmare soltanto oggi, dopo un anno e mezzo di controversie giudiziarie”- conclude il primo cittadino.

