A Barcellona Pozzo di Gotto arriva il Christmas Street Food

28 Novembre 2019 10:38

A Barcellona Pozzo di Gotto tre giorni dedicati al cibo di strada: arriva il “Barcellona Christmas Street Food”

E’ iniziato il count down per il “Barcellona Christmas Street Food”, l’evento natalizio di cibo di strada organizzato da “Fratellone” e “People on the move”, società leader da oltre 20 anni nel settore dell’organizzazione di eventi, con il patrocinio dell’amministrazione comunale del Longano. Messi a punto gli ultimi dettagli, è tempo di presentare al pubblico il programma della manifestazione che trasformerà per tre giorni Barcellona in capitale del gusto. Lo faranno l’amministrazione comunale e gli organizzatori nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo lunedì 2 dicembre alle ore 10.30 presso la sala giunta del Municipio barcellonese.

Quello dello Street Food targato “Fratellone” e “People on the move” è un vero e proprio format ormai consolidato, che sta riscuotendo notevole successo di pubblico. Non a caso nel corso della tre giorni barcellonese sono attese dalle 12 alle 15 mila presenze. Imponente l’apparato di sicurezza predisposto, caldo, accogliente e “natalizio”, invece, il villaggio che verrà realizzato.

