Baraccopoli a Messina, Siracusano (FI) presenta interrogazione al Governo: “Poteri speciali al sindaco De Luca”

30 Novembre 2019 10:22

La deputata messinese Matilde Siracusano (FI) presenta un’interrogazione ai Ministri della Salute e dell’Interno: “Siano dati poteri speciali al Sindaco De Luca. A Messina la baraccopoli più grande d’Europa”

Oggi il deputato di Forza Italia alla Camera, on. Matilde Siracusano ha depositato un’Interrogazione ai Ministri della Salute e dell’Interno per chiedere l’attribuzione dei poteri speciali al Sindaco di Messina e fare fronte alla situazione di emergenza della Baraccopoli più grande d’Europa.

“La situazione è ormai a livelli cronici – afferma la Parlamentare– L’amianto, le discariche a cielo aperto e l’assenza di ogni requisito minimo di salubrità ambientale rendono necessari poteri speciali da attribuire al Sindaco, in qualità massima autorità sanitaria locale, quantomeno per spostare in alloggi più dignitosi i malati terminali, gli invalidi e gli anziani che avrebbero bisogno di un’assistenza continuativa”.

“A maggio – conclude Siracusano – avevo sollecitato l’allora Ministro dell’Interno che aveva garantito di giungere ad una soluzione definitiva della questione. Ad oggi però nulla è cambiato. Il Governo deve chiarire cosa intende fare per assicurare ai messinesi condizioni di vivibilità più sicure e dignitose”.

Valuta questo articolo