24 Novembre 2019 07:00

Elezioni Calabria, sono due i comuni nei quali oggi si svolgerà il turno di ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco: Lamezia Terme e Isola Capo Rizzuto

Elezioni Calabria– Urne aperte a Lamezia Terme e Isola Capo Rizzuto per il turno di ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco. I due comuni sono ritornati al voto dopo un periodo di commissariamento per lo scioglimento per infiltrazioni mafiose.

A Lamezia Terme la sfida per la carica di sindaco è tra Paolo Mascaro, già sindaco prima dello scioglimento, ed il promoter Ruggero Pegna.

A Isola Capo Rizzuto la sfida è tra Maria Grazia Vittimberga e Maurizio Piscitelli.

