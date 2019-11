Ballottaggi Calabria: l’affluenza alle urne alle 19 a Lamezia Terme e Isola di Capo Rizzuto [DATI]

24 Novembre 2019 19:59

Ballottaggi Calabria: sfide al cardiopalma a Lamezia Terme e Isola Capo Rizzuto, ecco i dati dell’affluenza alle urne alle 19

Ballottaggi Calabria– Sono 62.214 gli elettori di Lamezia Terme chiamati al voto oggi per il turno di ballottaggio che decreterà l’elezione del nuovo sindaco: la sfida è tra Pegna e l’ex sindaco Mascaro. Alle ore 19 l’affluenza alle urne è stata del 24,62%. Dato molto basso a causa del forte maltempo che sta imperversando in Calabria. A Isola Capo Rizzuto la sfida è tra Maria Grazia Vittimberga e Maurizio Piscitelli. Alle 19 l’affluenza è del 43,32%. I due comuni sono ritornati al voto dopo un periodo di commissariamento per lo scioglimento per infiltrazioni mafiose.

Valuta questo articolo