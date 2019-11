20 Novembre 2019 11:21

“Balliamo sul mondo”, lo show con le canzoni di Ligabue il 28 gennaio al Teatro Cilea di Reggio Calabria e l’1 febbraio al PalaMilone di Crotone

Il pubblico calabrese potrà vederlo sia a Reggio Calabria, sia a Crotone. E’ “Balliamo sul mondo”, il musical con le canzoni di Luciano Ligabue che approderà nella nostra regione il 28 gennaio al Teatro Cilea di Reggio Calabria e l’1 febbraio al PalaMilone di Crotone, per due date organizzate dalla Esse Emme Musica. Lo spettacolo, tutto italiano, presenta una storia inedita e originale diretta da Chiara Noschese che ne firma anche il testo, realizzato con la collaborazione dello stesso Ligabue. “La scrittura e la regia di Balliamo sul mondo sono stati uno dei viaggi più belli della mia vita: mentre scrivevo mi batteva forte il cuore per le sorti dei 13 protagonisti – afferma Chiara Noschese -. La musica di Luciano traghetta, con decisione, nell’emozione… l’emozione di una storia semplice, una storia di tutti e per tutti”. I 13 protagonisti lungo 2 atti e 20 canzoni del Liga, si raccontano e cantano nell’arco di un decennio da un Capodanno all’altro, da quello alla soglia della maturità a quello dell’età adulta, 10 anni dopo. Le vite dei 13 protagonisti s’intrecciano, scandite dai più grandi successi di Luciano Ligabue, da “Certe Notti” a “Non è tempo per noi”, da “Tra palco e realtà” a “Urlando contro il cielo” e tante altre, tra cui ovviamente “Balliamo sul mondo”, la storica hit che dà il titolo al musical. “Balliamo sul mondo” è nato da un’idea di Matteo Forte (managing director Stage Entertainment Italy) e Roberto Razzini (managing directore Warner Chappell Music).

