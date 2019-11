“Ballando on the road” a Porto Bolaro: intervista a Milly Carlucci [FOTO E VIDEO]

17 Novembre 2019 11:58

Le interviste fatte ai microfoni di StrettoWeb con Milly Carlucci e alcuni giudici del talent “Ballando on the Road”

A Porto Bolaro si balla con il talent “Ballando on the road”! Milly Carlucci insieme ai suoi giudici selezionerà i talenti migliori da far approdare alla prossima edizione di “Ballando con le stelle”. La giuria composta da Carolyn Smith; Fabio Canino e Guillermo Mariotto, deciderà chi potrà fare il ‘grande salto’ per arrivare al sabato sera di Raiuno.

Quest’anno inoltre, Milly Carlucci regalerà ai giovani ballerini un’opportunità straordinaria, un vero e proprio sogno, dando loro l’opportunità di iscriversi nella categoria PRO, per essere valutati e poter così diventare uno dei nuovi Maestri di Ballando con le Stelle 2020. Le selezioni, iniziate ieri sabato 16 novembre, proseguiranno anche nella giornata di oggi.

Ecco le interviste fatte ai microfoni di StrettoWeb con Milly Carlucci e alcuni giudici del talent:

