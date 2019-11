Bagnara: maratona contro la violenza sulle donne

13 Novembre 2019 08:55

La Commissione Pari Opportunità del comune di Bagnara Calabra ha organizzato “la prima edizione del “ Run in Red” – IO Corro Perché…

Per il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Commissione Pari Opportunità del comune di Bagnara Calabra ha organizzato “la prima edizione del “ Run in Red” – IO Corro Perché… – una maratona non competitiva, a carattere ludico- motorio per dire NO alla violenza sulle donne. Una camminata a passo libero, aperta a tutti purché siano in condizioni di sana e robusta costituzione, l’iscrizione è aperta fino alle ore 12:00 del 22 p.v., presso la reception del Grand Hotel Victoria, con una piccola quota di euro tre. Uniti in una semplice camminata per manifestare con la propria presenza il proprio dissenso a qualsiasi atteggiamento di violenza sia esso verbale ed ancor più grave corporale. “Io Corro Perché…” è anche la possibilità di poter esprimere per iscritto alla fine della maratona, il proprio pensiero per la dura realtà di genere, ormai sempre più frequente. Ad ogni partecipante infatti verrà consegnato un foglio in bianco dove potrà scrivere il perché ha partecipato all’ iniziativa, un modo per rendere protagonista il fine del “Run in Red” che è la ferma condanna di ogni tipo di violenza perpetuata contro le donne. Il percorso è di circa 2 Km, la partenza sarà da piazza Matteotti alle ore 16:00 e nella medesima piazza è previsto l’arrivo. Il raduno dei partecipanti sarà alle ore 15,00 e prima della partenza verrà consegnato il numero per la corsa. Vi aspettiamo numerosi, per manifestare contro una violenza di genere, che non dovrebbe nemmeno essere pensata ed invece è reale. Un modo per sensibilizzare su questa aberrante piaga sociale! Alla fine ogni partecipante potrà dire…io c’ero, io ho corso e mi è mancato il fiato per dire no alla violenza sulle donne”.

