Autovelox in azione nella notte a Messina: strage di punti patente e multe per quasi 10 mila euro

30 Novembre 2019 13:58

Notte di controlli notturni della Polizia Municipale a Messina: ecco il bilancio

Autovelox in azione a Messina. Stanotte la sezione Radiomobile della Polizia Municipale, diretta dal Magg. Marco Crisafulli e dal Commissario Gaetano La Mazza e coordinata dall’assessore Dafne Musolino, ha effettuato i consueti controlli nelle strade della città, con l’ausilio di Autobelox ed Etilometro. Gli autovelox sono stati piazzati al Boccetta: su 120 veicoli rilevati tra mezzi leggeri e pesanti sono stati verbalizzati 45 veicoli, tra motocicli, autovetture e T.I.R.. Le attività di controllo di polizia stradale sono state effettuate anche con posti di controllo tra il viale Boccetta, Corso Cavour e Piazza Duomo. Il bilancio è di 68 veicoli controllati, di cui 28 conducenti sottoposti a controllo etilometrico. Sanzioni e sequestri per mancata copertura assicurativa, omesse revisione, dimenticanza documenti di circolazione, dispositivi dei veicoli guasti, patenti ritirate per guida con patente di categoria diversa e per superamento del tasso alcolemico. Sono stati elevati verbali per un totale di Euro 9760,00 con decurtazione di 70 punti sulle patenti.

