12 Novembre 2019 12:49

Messina, paura in via Cesare Battisti: auto in fiamme, intervengono i vigili del fuoco

Panico questa mattina sulla via Cesare Battisti a Messina. Intorno alle 9, in prossimità dell’incrocio con via Garibaldi, e sotto gli occhi attonito del proprietario, una Ford Focus ha preso fuoco. Il conducente ha subito abbandonato il veicolo e allertato i vigili del fuoco. L’auto è andata completamente distrutta e fortunatamente non si registrano feriti e altri danni. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale.

