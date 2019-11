14 Novembre 2019 15:20

Grande attesa per il live di Marco Mengoni a Reggio Calabria in programma il prossimo 26 Novembre al PalaCalafiore

Dopo il successo delle 5 anteprime europee, l’Atlantic Tour di Marco Mengoni è tornato con nuove date in tutta Italia e in Europa. Grande attesa anche a Reggio per l’unica tappa in Calabria, quella del prossimo 26 Novembre presso il PalaCalafiore. Ultimi giorni quindi per acquistare il biglietto e godersi questo spettacolo di puro divertimento.

ACQUISTA IL TUO BIGLIETTO SU https://www.livenation.it/artist/marco-mengoni-tickets

