Assessore stroncato da malore al Municipio: lutto a San Pier Niceto

5 Novembre 2019 18:23

Comunità di San Pier Niceto sotto shock per l’improvvisa morte dell’assessore Pietro Basile

La comunità di San Pier Niceto sotto shock per la morte improvvisa di Pietro Basile, assessore del comune in carica da meno di un mese. Basile, 54anni, è stato colpito da un malore mentre si trovava nelle stanza del palazzo municipale. Si è accasciato a terra ed è deceduto. “Non ci sono parole capaci di descrivere l’immenso dolore che proviamo. Grazie per il tuo sostegno e per quei modi sempre puliti, onesti, buoni, sinceri e generosi che hanno tracciato di te il profilo di un uomo straordinario. Vicini ai familiari, il Sindaco Luigi Calderone, il Vicesindaco, gli Assessori, il Presidente del consiglio comunale Domenico Nastasi, i consiglieri comunali tutti. Ciao Piero“- si legge nella pagina fb del Comune.

