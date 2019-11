Assalto in Giordania: gruppo turisti feriti da uno sconosciuto armato di coltello

6 Novembre 2019 12:30

Assalto in Giordania: l’assalitore ha ferito alcuni turisti, una guida e un ufficiale di pubblica sicurezza

Uno sconosciuto armato di coltello ha oggi assalito un gruppo di turisti mentre erano in visita nella citta’ Giordana di Jerash (a nord di Amman), celebre per i suoi reperti archeologici di epoca romana. Lo riferisce la agenzia di stampa ufficiale giordana Petra secondo cui, prima di essere neutralizzato, l’assalitore ha ferito alcuni turisti, una guida e un ufficiale di pubblica sicurezza. I feriti sono stati ricoverati in ospedale, precisa la Petra. Secondo altre fonti stampa, nell’incidente sarebbero rimaste ferite tre donne spagnole.

Valuta questo articolo