Asp Messina: al via sorteggio delle commissioni per 28 posti di dirigente medico a tempo indeterminato

25 Novembre 2019 17:10

La Pagli: “Bandiremo a breve tanti altri concorsi a tempo indeterminato, anche per i Primari, e intendiamo coprire tutti i posti in organico per garantire i LEA e le attività sanitarie nei nostri Ospedali, soprattutto quelli posti nelle aree disagiate”

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina procede nelle procedure di reclutamento di dirigenti medici a tempo indeterminato per coprire i posti vacanti in organico; già venerdì 22 novembre è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana l’avviso da pubblicare per le operazioni di sorteggio delle Commissioni dei concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura di 28 posti.

Queste le discipline interessate: n. 16 posti di Dirigente Medico di Geriatria, n. 10 posti di dirigente Medico di Medicina Interna e n. 2 posti di dirigente Medico di Cardiologia.

“Bandiremo a breve tanti altri concorsi a tempo indeterminato, anche per i Primari, e intendiamo coprire tutti i posti in organico – dice il Direttore Generale Paolo La Paglia – per garantire i LEA e le attività sanitarie nei nostri Ospedali, soprattutto quelli posti nelle aree disagiate. Ringrazio l’Assessore Regionale Ruggero Razza per l’immediata concessione delle autorizzazioni di legge; i medici geriatri permetteranno l’apertura dei reparti di lungodegenza previsti dalla nuova rete regionale in tutto il territorio nell’area metropolitana di Messina.”

Valuta questo articolo