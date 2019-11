L’annuncio del Governo: “Asili nido gratis per gran parte delle famiglie dal 1° gennaio”

12 Novembre 2019 16:56

Il ministro Gualtieri: “il rafforzamento del bonus asilo nido previsto dall’ultima Manovra scatterà dal primo gennaio e non da settembre come anticipato precedentemente”

“Il rafforzamento del bonus asilo nido previsto dall’ultima Manovra scatterà dal primo gennaio e non da settembre come anticipato precedentemente”. E’ quanto ha affermato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in audizione al Senato sulla Manovra economica del Governo. “La misura – ha detto – consentirà la sostanziale gratuità degli asili nido per la grande maggioranza delle famiglie italiane, importante anche dal punto di vista del sostegno all’occupazione femminile”. L’intervento prevede un incremento del sostegno da 1500 a 3000 euro annui per i nuclei con Isee sotto i 25 mila euro e un incremento da 1500 a 2500 per quelli da25 mila a 40 mila.

Valuta questo articolo