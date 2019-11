Arriva il Diabete Day: screening gratuiti in Sicilia

13 Novembre 2019 17:00

I Laboratori di Analisi Cliniche della Sicilia aderiscono alla campagna Diabate Day: screening gratuit dal 14 al 16 novembre con metodo enzimatico e prelievo venoso

I Laboratori di Analisi Cliniche della Regione Sicilia, aderenti alle Organizzazione datoriali C.I.D.E.C. Federazione Sanità, FEDERBIOLOGI-S.Na.Bi.L.P. e C.I.T.D.S., parteciperanno alla campagna del DIABETE DAY, patrocinata dal Ministero della Salute e dalla Regione Sicilia, per la Giornata Mondiale del Diabete prevista per il 14 novembre.

Nei giorni 14-15 e 16 novembre 2019, dalle ore 8:00 alle ore 10:00, i cittadini durante il DIABETE DAY , avvalendosi della presenza capillare della rete dei laboratori presenti sull’intero territorio regionale, potranno usufruire gratuitamente dello screening del diabete con metodo enzimatico e prelievo venoso, della misurazione del peso corporeo e della circonferenza della vita e della pressione arteriosa , nonché dell’opportunità di sottoporsi a dei test, che saranno elaborati in tempo reale, al fine di poter sapere immediatamente il possibile sviluppo della patologia per l’eventuale invio al medico curante; i dati raccolti nelle summenzionate giornate di prevenzione, saranno , in forma anonima, trasmessi ad associazioni e/o enti di studi e ricerca in materia.

L’obiettivo dello screening è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica alla prevenzione e al contrasto della richiamata patologia con l’obiettivo di gestire meglio la malattia e di ridurre le invalidanti complicanze e i costi per il Sistema Sanitario Nazionale, nonché individuare i casi di diabete ancora non diagnosticati e i soggetti a rischio di sviluppare una patologia grave che comporta forti disagi per i pazienti e i loro familiari.

