Qualità dell’Aria: laboratorio mobile Arpacal da domani a Tiriolo

5 Novembre 2019 12:29

Sarà operativo da domani e sino al prossimo 21 novembre a Tiriolo, in provincia di Catanzaro, il laboratorio mobile per il monitoraggio della qualità dell’aria del Dipartimento provinciale di Catanzaro dell’Arpacal. Richiesto dal sindaco di Tiriolo, dott. Domenico Stefano Greco, l’intervento dell’Agenzia ambientale calabrese, dopo il periodo di presenza del laboratorio mobile in sito, si concluderà con un report, comprensivo di dati del monitoraggio e analisi di laboratorio, che sarà prontamente trasmesso al primo cittadino per la successiva comunicazione alla cittadinanza.

